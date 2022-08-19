После вечера в саратовской гостинице житель Самары лишился сбережений, об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Житель Самарской области рассказал о краже. По его словам, вчера ночью, 18 августа, он «засиделся» в номере одной из саратовских гостиниц с новым знакомым. После ухода гостя мужчина заметил пропажу банковской карты, в позже и списание 12 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже. В Волжский отдел полиции был доставлен ранее неоднократно судимый 29-летний подозреваемый. Им оказался житель Красноярского края. Девять тысяч он уже успел потратить. Мужчина задержан.

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