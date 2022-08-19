Роман Бусаргин

Роман Бусаргин провел планерку на стройке областного онкологического центра в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области

Подрядчик доложил врио главы региона о том, что на сегодняшний день в здании уже подведены коммуникации (газ, вода, электричество), оштукатурены стены, смонтировано лифтовое оборудование, частично установлены витражи и оконные конструкции. В настоящее время на площадке работает более 350 человек, как и ранее заявлял подрядчик – увлечено количество отделочников. Работы идут по графику.

Осенью подключается котельная – в холодный период здание будет отапливаться. К середине октября строители должны завершить благоустройство территории, в ноябре-декабре ожидается поставка медицинского оборудования.

Проект строительства областного онкологического центра в Саратове реализуется при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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