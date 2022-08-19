Фото: Архив КП

В Балаково родились Платон и Василиса, об этом сегодня, 19 августа, рассказали на портале «Балаково.онлайн».

С 11 по 17 августа в Балаковском перинатальном на свет появились 13 девочек и 21 мальчик. Четыре малыша появились на свет с весом более 4 кг. 11 августа приняли роды сразу у 9 женщин.

Редкими именами на этой неделе стали Платон и Василиса.

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