Житель Красноармейска растлил маленьких детей своей сожительницы: вынесен приговор

Фото: Архив КП

Жителя Саратовской области осудили на 22 года строгого режима за растление двух детей, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области сегодня, 19 августа.

Суд признал виновным 31-летнего жителя города Красноармейска. Будучи отчимом семилетней девочки, он неоднократно совершил с ней действия сексуального характера и делал то же самое со своим 11-летним пасынком. Когда об этом стало известно матери и родственникам детей, они обратились в полицию.

Подсудимый вину не признал. Суд дал ему 22 года колонии строгого режима.

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