Фото: kprf.ru
Депутата Саратовкой областной думы Наиля Ханбекова исключили из КПРФ. Сегодня, 19 августа, эту информацию подтвердили в региональном отделении партии.
Решение принял пленум областного комитета КПРФ.
Напомним, 10 августа, Наиля Ханбекова исключили из КПРФ в Саратовской области «за вред партии». По данным областной избирательной комиссии, Ханбеков выдвинулся самовыдвиженцем по округу № 11, по которому КПРФ выдвинула Александра Анидалова.
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