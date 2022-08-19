Фото: облспас

В Аткарске спасатели вытащили собаку из погреба. Сегодня, 19 августа, об этом сообщил саратовский облспас.

В службу спасения Саратовской области поступило сообщение о том, что в Аткарске на улице Аткарская у дома №4 собака упала в погреб.

Специалисты областной службы спасения выехали на место и при помощи петли для отлова животных спасли собаку. Она не пострадала.

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