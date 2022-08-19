фото: Архив КП

Экс-заведующая детского сада в Вольске осуждена по делу о мошенничестве почти на 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда Вольского районного суда.

По версии следствия, Наталия Емельянова, будучи заведующей детским садом «Колокольчик» в Вольске заключала фиктивные трудовые договоры и приказы об увеличении объема работ, доплаты за совмещение, записывая несуществующие часы в табель учета рабочего времени и предоставляла их для начисления зарплаты.

Деньги за фактически невыполненную работу перечислялись на счета работников детского сада. Сотрудники вынуждены были отдавать деньги Емельяновой.

Общая сумма ущерба бюджету района составила 1 млн 738 тыс. рублей.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

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