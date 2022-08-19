Погиб солдат из Саратова

На Украине погиб военнослужащий из Саратова Владислав Голев. Сегодня, 19 августа, городская администрация выразила соболезнования.

- Владислав Николаевич Голев погиб, как герой, защищая Россию. Светлая память и вечная слава, - выразил соболезнования врио губернатора Роман Бусаргин.

- Сегодня мы прощаемся с настоящим героем, о мы будем помнить о его мужестве и подвиге, - присоединился к соболезнованиям Михаил Исаев.

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