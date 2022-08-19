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Политика19 августа 2022 10:13

На Украине погиб военнослужащий из Саратова Владислав Голев

Наталия Калинина
Погиб солдат из Саратова

Погиб солдат из Саратова

На Украине погиб военнослужащий из Саратова Владислав Голев. Сегодня, 19 августа, городская администрация выразила соболезнования.

- Владислав Николаевич Голев погиб, как герой, защищая Россию. Светлая память и вечная слава, - выразил соболезнования врио губернатора Роман Бусаргин.

- Сегодня мы прощаемся с настоящим героем, о мы будем помнить о его мужестве и подвиге, - присоединился к соболезнованиям Михаил Исаев.

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