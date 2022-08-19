Константин Муренин

В Саратове прощаются с Константином Мурениным. Тело усопшего установили в Саратовской областной думе.

Сегодня, 19 августа, прощаются с Константином Мурениным, скончавшимся в возрасте 87 лет. Константин Платонович с 1989 по 1991 год был первым секретарем Саратовского обкома КПСС и был последним человеком, кто руководил Саратовской областью в советский период.

Попрощаться с Мурениным пришли Дмитрий Аяцков, у которого Муренин работал советником, бывший спикер гордумы Владимир Малетин, затем явился проститься спикер областной думы Александр Романов, в завершение первого часа на панихиду прибыл бывший губернатор региона Валерий Радаев.

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