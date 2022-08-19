фото: ГУ МВД
На Ипподромной задержали наркокурьера с 40 граммами синтетики. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратову.
В опубликованном видеосюжете сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на улице Ипподромной. В салоне машины, подходящей под ориентировку во время досмотра было найдено 40 граммов синтетических наркотиков, расфасованных в свертки, обернутые красной изолентой. Молодой человек признался, что наркотики планировал распространять в Саратове путем закладок.
Кроме того, выяснилось, что задержанный причастен к краже автомобиля ВАЗ-2114. 22-летний саратовец заключен под стражу.
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