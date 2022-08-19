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Общество19 августа 2022 8:32

В Саратове состоится парад катеров ко Дню государственного флага России

Наталия Калинина

В воскресенье, 21 августа, в Саратове состоится парад катеров ко Дню государственного флага России.

Мероприятие стартует в 12:00 в Шумейке. Городская администрация приглашает всех владельцев катеров и иных плавсредств принять участие в параде катеров. На катере рекомендуется разместить флаг России - триколор.

Парад стартует в акватории Шумейских островов вблизи базы отдыха «Камбоджа» и проходит по протоке Котлубань. Маршрут можно посмотреть на представленной схеме.

Схема прохождения парада

Схема прохождения парада

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