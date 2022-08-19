Паук-оса в Саратове
Жители Саратова заметили огромных пауков на Сокурском тракте. Сегодня, 19 августа, горожанин рассказал об этом в социальной сети.
- Друзья в Саратове на Сокурском тракте обитает такая живность: паук-оса, - пишет Lytoi Ig в группе «Типичный Саратов».
На представленных кадрах виден просто огромный паук-оса или Аргиопа Брюнниха. Укус аргиопы довольно болезненный – сравним с пчелиным или осиным. В большинстве случаев для человека яд не опасен.
Паук в Саратове
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