Паук-оса в Саратове

Жители Саратова заметили огромных пауков на Сокурском тракте. Сегодня, 19 августа, горожанин рассказал об этом в социальной сети.

- Друзья в Саратове на Сокурском тракте обитает такая живность: паук-оса, - пишет Lytoi Ig в группе «Типичный Саратов».

На представленных кадрах виден просто огромный паук-оса или Аргиопа Брюнниха. Укус аргиопы довольно болезненный – сравним с пчелиным или осиным. В большинстве случаев для человека яд не опасен.

Паук в Саратове

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