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Общество19 августа 2022 7:52

В Хвалынске фермеры помогли потушить пожар

Наталия Калинина
Фото: ГУ МЧС - Саратов

Фото: ГУ МЧС - Саратов

Сегодня ночью, 19 августа, в Хвалынске фермеры помогли потушить пожар, о чем рассказали в ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар был зарегистрирован в 1.42 на улице Революционной. Горели два нежилых дома. Площадь пожара составила 88 квадратных метра.

На месте работали три экипажа, а также два приспособленных автомобиля от местных фермеров.

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