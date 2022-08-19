В Саратове отключили воду на девяти улицах

Сегодня, 19 августа, в Ленинском районе Саратова отключили воду на девяти улицах, об этом сообщает ООО «КВС».

Идет ремонт на городском водопроводе по адресу проспект Строителей, 35. Из-за этого до 20:00 вода отключена по адресам проспект Строителей, 29-37, на нечетной стороне.

Идет также ремонт водопровода в районе улиц Широкая – Ольховая. Из-за этого до 20.00 прекращена подача холодной воды для абонентов улиц: Ключевая, Ольховая, Санаторная, Дубовая, 1-й и 2-й Ключевые проезды, Широкая, 25-69, Ст. Большая Поливановка,11-31.

Напомним, ранее мы уже сообщали об отключении воды в двух районах города.

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