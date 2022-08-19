фото: СУ СКР

В Балашове мужчина зарезал друга во время попойки. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, вчера, 18 августа, 53-летний мужчина вместе с 39-летним знакомым выпивали в частном доме на улице Ревякина. В ходе застолья у мужчин возник конфликт, в ходе которого 53-летний мужчина, разозлившись на 39-летнего друга, ударил его ножом в шею. Мужчина скончался на месте, общая знакомая, находившаяся с ними позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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