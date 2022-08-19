В Энгельсе на День города ограничат движение

В Энгельсе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Энгельсе на 275-й День основания города ограничат движение. Администрация города сообщает о праздничных мероприятиях.

Ограничения вводятся по следующему расписанию:

- 25 августа 2022 года с 06.00 до 24.00 нельзя проехать и останавливаться на парковке военно-исторического парка вооружения и техники «Патриот»;

- 25 августа 2022 года с 05.00 до 22.00 запрещена парковка и проезд на площади Ленина на участке от ул. М. Горького до пл. Свободы;

- 26 августа 2022 года с 15.00 до 24.00 нельзя проехать и припарковаться по ул. Приволжская в р.п. Приволжский от д.3-й квартал, д.15 до 4-й квартал д.1/1;

- 26 августа 2022 года с 17.00 до 27 августа 2022 года 24.00 запрещен проезд и остановка на площади Ленина на участке от ул. М. Горького до пл. Свободы.

- 26 августа 2022 года с 17.00 до 24.00 нельзя проехать и останавливаться на площади Ленина на участке от пл. Свободы до ул. М. Горького;

- 26 августа 2022 года с 17.00 до 27 августа 2022 года 14.00 аналогичные ограничения вводятся на улице Максима Горького, в районе дома № 4 (Краеведческий музей);

- 27 августа 2022 года с 07.00 до 24.00 нельзя будет припарковаться по пл. Свободы на участке от ул. Нестерова до набережной им. генерал-лейтенанта Рудченко М.М., ул. Телеграфной на участке от ул. Пушкина до пл. Свободы. Маршруты общественного транспорта на это время будут изменены.

МКУ «Городское хозяйство» обеспечит установку и демонтаж дорожных знаков, информирующих участников дорожного движения о введенных ограничениях.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.