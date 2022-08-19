Саратовский полицейский получал взятки за передачу данных об умерших. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, в Саратове с 1 марта по 31 августа 2021 года старший сотрудник дежурной части одного из отделов полиции города получил от похоронной компании 24 тысячи рублей за данные об умерших.

Суд признал бывшего полицейского виновным в коррупции, назначил штраф в размере 300 тыс. руб. и запрет работать в правоохранительных органах сроком на три года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.