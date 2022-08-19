У жителя Саратовской области чуть не отобрали автомобиль за неуплату налогов

Машина должника

У жителя поселка Озинки в Саратовской области чуть не отобрали автомобиль за неуплату налогов, об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

39-летний мужчина не заплатил 12 тысяч рублей налогов. Взыскать относительно небольшой долг пришлось в судебном порядке, однако и после этого должник не спешил отдать государству положенное. Пришлось подключить приставов.

Сотрудники УФССП выяснили, что у должника есть в собственности машина. Она была арестована и оставлена должнику на ответственное хранение. Спустя неделю гражданин оплатил имеющийся долг в полном объеме.

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