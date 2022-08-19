фото: архив КП

В Саратове жители двух районов останутся без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 19 августа, для устранения аварии на городском водопроводе по адресу: ул. Тархова, 1б, ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Тархова, 1-15 (нечётные номера), Лебедева-Кумача, 79, 81. Вернуть водоснабжение планируют к 20:00.

Также для проведения работ на водопроводе в поселке Иволгино приостановлена подача холодной воды абонентам ул. Усть-Курдюмская от ул. Менякина до ул. Ивантеевская, пос. Зональный, пос. Иволгино, пос. ЦДК, пос. Сосенки, коттеджную застройка от пос. Юбилейный до ТД «Леруа Мерлен».

Воду коммунальщики так же общеают включить в 20:00.

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