Володин: в следующем году планируют обустроить пляж в Затоне

На набережной в Саратове
В следующем году в Саратове планируют обустроить пляж в Затоне, об этом сообщается в Телеграм-канале «Володин Саратов».
Вячеслав Володин обсудил с Романом Бусаргиным благоустройство набережной. В конце августа ее отремонтируют на участке до моста. В конце года начнут продлять участок до Заводского района.
Сейчас обсуждается проект по реконструкции береговой зоны от моста до Затона и противооползневые работы.
Вячеслав Володин отметил заслуги прокурора области Сергея Филипенко и Романа Бусаргина по возвращению приватизированных когда-то участков в государственную собственность, что позволяет заниматься продлением набережной.
Работы планируют разделить на 3 этапа. Первый – благоустройство пляжа в Затоне. Так длина набережной Саратова достигнет практически 8 км. Вячеслав Володин обещал помочь в реализации проекта.
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