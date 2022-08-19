На сегодня, 19 августа, в Саратовской области у 218 человек обнаружили коронавирус за сутки. Выздоровело с начала эпидемии 251 380 человек, за сутки — 61. В стационарах остаются 84 человека, на амбулаторном лечении — 1834.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 14;
- 7-14 лет — 6;
- 15-17 лет — 3;
- 18-29 лет — 16;
- 30-49 лет — 65;
- 50-64 лет — 58;
- 65 и старше — 56.
С пневмонией поступили восемь человек, с признаками ОРВИ — 210.
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