Женщина пострадала в тройной аварии на мосту Саратов-Энгельс

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 18 августа, женщина пострадала в аварии на мосту Саратов-Энгельс, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Аварий произошла в 13.13 на выезде из Энгельса. 32-летний водитель автомобиля ГАЗ-3302 «догнал» автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого сидел 35-летний мужчина. От удара «Лада» врезалась в Infiniti с 33-летний водителем.

В результате ДТП пострадала 63-летняя пассажирка «Лада Ларгус». С травмами она госпитализирована в лечебное учреждение.

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