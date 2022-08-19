фото: ГИБДД

В Балаково две девочки на мопеде врезались в автобус. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 18 августа, в 22:20 в Балаково произошла авария. Примерно в 22:20 у дома №24 по улице Транвской 16-летняя девочка, управляя мопедом Alfa, вылетела с парковки через газоны и столкнулась с автобусом King Long, которым управлял 44-летний мужчина.

В результате аварии девушка и ее 17-летняя пассажирки попали с травмами в больницу. Известно, что на водителе не было шлема.

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