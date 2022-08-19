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Общество19 августа 2022 5:45

В Саратове ловят собак, покусавших двоих детей

Наталия Калинина

В Саратове ловят собак, покусавших двоих детей. После публикации КП-Саратов, администрация Волжского района Саратова прокомментировала работу с этим инцидентом.

- Администрация Саратова сообщает, что заявка на отлов безнадзорных животных, обитающих в микрорайоне «Русинвест» принята администрацию Волжского района и взята на контроль. Специализированной службой будет осуществлен выезд по данному адресу в течение суток, - пишут чиновники.

Напомним, ранее в Саратове были зафиксированы два случая нападения собак на детей. СУ СК по региону сообщил о начале проверки.

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