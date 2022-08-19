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Происшествия19 августа 2022 5:37

В Саратовской области 1860 человек пострадали в ДТП

С начала года погибли 153 саратовца
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

С начала года произошли 1400 дорожно-транспортных происшествий, 1860 человек пострадали в ДТП, а погибли 153 саратовца.

По статистике июль - август является самыми аварийными месяцами года. В связи с притоком приезжих из других регионов и жарой, влияющий на состояние водителей, количество ДТП увеличивается.

Госавтоинспекция Саратовской области в период с 13 по 22 августа проводит масштабный рейд по обеспечению безопасности дорожного движения. Дорожные полицейские проводят разъяснительную работу с жителями и гостями региона. Особое внимание уделяется проблеме употребления алкоголя за рулем.

Так, по итогам проведенных профилактических рейдов в период с 13 по 16 августа текущего года инспекторами ГИБДД выявлено 3 309 различных правонарушений. В состоянии опьянения допустили управление транспортом 113 водителей, из них 15 водителей попались не в первый раз.

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