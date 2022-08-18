Сегодня, 18 августа, в Ленинском районе Саратова мужчина упал с 6 этажа и погиб. Об этом сообщает ЧП-Саратов.

Инцидент произошел на улице 2-Электронная в доме №12. Мужчина выпал из окна 6 этажа. Прибывшие на место медики могли только зафиксировать его смерть. Погибшему было 37 лет.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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