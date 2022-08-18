На Чапаева Chevrolet протаранил две машины и остановку

Фото: ГИБДД Саратов

Сегодня в Аткарске в час пик произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей. Авария произошла в конце рабочего дня на улице Чапаева. Причиной ДТП стал автомобиль Chevrolet Cruz под управлением 38-летнего водителя, — сообщает ГИБДД области. Около 17.00 иномарка сначала врезалась в «шестерку», затем наехала на припаркованный Renault Sandero, а потом протаранила автобусную остановку у магазина «Магнит». Семидесятилетний водитель ВАЗ 2106 и его 33-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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