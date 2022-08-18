Бусаргин: гранты выиграли проекты благоустройства 6 саратовских городов

Форум в Тамбове

Гранты выиграли проекты благоустройства 6 саратовских городов. На всероссийском форуме в Тамбове наградили лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах. Роман Бусаргин рассказал об этом в своем Телеграм-канале.

Проекты были реализованы при поддержке Вячеслава Володина.

От Саратовской области гранты впервые выиграли сразу 6 проектов. На их реализацию было затрачено 490 миллионов рублей:

благоустройство сквера «Юность» в г. Аркадак (70 млн рублей).

благоустройство городского пляжа в контексте развития береговой зоны г. Балашов (95 млн рублей).

дизайн-концепция благоустройства центральной части г. Красноармейска (85 млн рублей).

проект «Русская Площадь» в г. Маркс (85 млн рублей).

проект «Городок на излучине: реновация Торгового городка и улицы Бубенца от ул. Пушкинской до памятника В. И. Чапаеву» в г. Пугачев (85 млн рублей).

проект «Я-Патриот» в г. Шиханы (70 млн рублей).

Еще два проекта от региона не смогли добрать баллов. Это «Сквер-перекресток эпох» в Вольске и проект «Ветер степей» в Новоузенске. Как пишет Роман Бусаргин в Телеграм-канале, это недоработка глав районов, но у них будет шанс исправиться. Также к ним добавится проект в Петровске.

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