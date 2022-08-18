Убийство новорожденного в Саратове: ребенка задушили

Фото: СУ СК по Саратовской области

На мать убитого в Саратове младенца возбудили уголовное дело. Сегодня вечером, 18 августа, об этом сообщили в СУ СК по Саратовской области.

На 24-летнюю жительницу Саратова возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка). Напомним, инцидент произошел вчера, 17 августа. В уличном туалете во дворе дома по 3-му Рабочему проезду было обнаружено тело младенца.

По данным следствия, в период с 16:00 до 19:00 в тот день 24-летняя подозреваемая родила мальчика, после чего решила избавиться от него и выбросила в яму. В этот же день злоумышленница обратилась за медицинской помощью. Согласно заключению экспертов, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

Напомним, ранее мы писали о том, что семья погибшего мальчика была крайне неблагополучная: на мать уже заводили административное и уголовное дела за плохое исполнение родительских обязанностей в отношении ее другого ребенка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.