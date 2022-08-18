Роман Бусаргин выступил на всероссийском форуме по развитию малых городов

Роман Бусаргин на форуме

Роман Бусаргин выступил на пленарном заседании всероссийских форумов «Развитие малых городов и исторических поселений» и «Среда для жизни: свой дом». Мероприятие прошло в Тамбове под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

С этого года в конкурсе смогут принять участие города с населением до 200 тысяч жителей. В Саратовской области к ним относится Балаково, а город давно хотел принять участие в этом конкурсе. Всего за время проведения конкурса от Саратовской области на нем выиграли 15 проектов.

- В основном два показателя отражают благополучие территорий – это комфортная среда жизни и работа. Федеральные гранты ранее уже выигрывали Балашов и Вольск. Сейчас в этих городах увеличилась рождаемость, выросло число молодых семей, - отметил Роман Бусаргин.

Врио Губернатора также пригласил всех участников форума посетить Саратов в сентябре, где впервые в России пройдут игры «Умных городов».

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