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Общество18 августа 2022 16:47

Роман Бусаргин выступил на всероссийском форуме по развитию малых городов

Наталия Калинина
Роман Бусаргин на форуме

Роман Бусаргин на форуме

Роман Бусаргин выступил на пленарном заседании всероссийских форумов «Развитие малых городов и исторических поселений» и «Среда для жизни: свой дом». Мероприятие прошло в Тамбове под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

С этого года в конкурсе смогут принять участие города с населением до 200 тысяч жителей. В Саратовской области к ним относится Балаково, а город давно хотел принять участие в этом конкурсе. Всего за время проведения конкурса от Саратовской области на нем выиграли 15 проектов.

- В основном два показателя отражают благополучие территорий – это комфортная среда жизни и работа. Федеральные гранты ранее уже выигрывали Балашов и Вольск. Сейчас в этих городах увеличилась рождаемость, выросло число молодых семей, - отметил Роман Бусаргин.

Врио Губернатора также пригласил всех участников форума посетить Саратов в сентябре, где впервые в России пройдут игры «Умных городов».

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