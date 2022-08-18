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Происшествия18 августа 2022 13:33

В аварии под Вольском пострадала 38-летняя женщина

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 18 августа, в аварии под Вольском пострадала 38-летняя женщина, об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

Авария произошла в 7.15 на172 км трассы Р- 288. Водитель автомобиля Toyota Camry превысил скорость движения и не справился с управлением. Машина слетела с дороги.

В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка авто. С травмами различной степени тяжести она доставлена в лечебное учреждение.

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