Фото: архив КП

В Саратове жители Ленинского района остались без воды до утра. Об этом сообщает ООО «КВС»

Сегодня, 18 августа, для устранения аварии по адресу пр. Строителей, 29, , ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Загороднева; 1-я, 2-я и 4-я Прокатные; Измайлова; пр. Строителей (дома №№9-21, нечетные номера домов); Зеркальная; Ломоносова; Безымянная; Бульварная; Ламповая; 1-й, 2-й и 3-й Студеные пр.; Студеная, Шехурдина (дома №№46-64, четные номера); Студеная.

Напомним, сегодня уже отключали воду жителям двух микрорайонов.

Вернуть воду коммунальщики обещают завтра утром, 19 августа, в 8:00.

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