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Общество18 августа 2022 12:26

Саратовцев предупреждают о желтом уровне метеорологической опасности

Местами по Саратовской области сохранится высокая пожарная опасность - 4 класс
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Саратовцев предупреждают о желтом уровне метеорологической опасности. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Сегодня, 18 августа, ожидаются неблагоприятные метеорологические явления (желтый уровень опасности)во второй половине дня ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, порывы до 23 м/с, сохранится жара +35...+36°. Желтый уровень опасности сохраняется и на завтра, 19 августа.

Местами по Саратовской области сохранится высокая пожарная опасность - 4 класс.

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