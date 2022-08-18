фото: Архив ФСБ

Экс-прокурор Владимир Чечин вышел на свободу из пермской колонии.

16 августа, судом под председательством Константина Малыгина было принято решение освободить бывшего главу отдела гособвинения Саратовской областной прокуратуры, который был в 2017 году осужден за взятку и приговорен к 8 годам колонии и штрафу в 3,26 млн рублей. Кроме того, Чечин был лишен звания старшего советника юстиции.

Напомним, что в июле 2016 года Владимир Чечин потребовал с бизнесмена Николая Бекишова 10 000$ за помощь в закрытии уголовного дела в отношении сына бизнесмена. Кроме того, суд признал доказанным тот факт, что Чечин просил 750 000 рублей за отмену определения арбитражного суда в отношении Бекишова, с учетом того, что Чечин не мог повлиять на это решение. Чечин признал данный эпизод и просил квалифицировать его как мошенничество.

Более чем два неотбытых колонии года Чечину заменили на 4 года ограничения свободы.

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