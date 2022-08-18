Саратовские следователи посетили занятия по йоге возле музея Радищева

Фото: СУ СК по Саратовской области

Саратовские следователи посетили занятия по йоге возле музея имени Радищева. Так сотрудники ведомства отметили День физкультурника.

Занятие проходило утром на свежем воздухе, присутствовали инструкторы. Исполненная программа не требовала специальной подготовки.

- Регулярная практика йоги позволяет человеку сохранить здоровье, продлить молодость, поддерживать все функции организма в активном состоянии, - напомнили в пресс-службе СУ СК по региону.

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