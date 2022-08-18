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Общество18 августа 2022 12:07

Саратовские следователи посетили занятия по йоге возле музея Радищева

Наталия Калинина
Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Саратовские следователи посетили занятия по йоге возле музея имени Радищева. Так сотрудники ведомства отметили День физкультурника.

Занятие проходило утром на свежем воздухе, присутствовали инструкторы. Исполненная программа не требовала специальной подготовки.

- Регулярная практика йоги позволяет человеку сохранить здоровье, продлить молодость, поддерживать все функции организма в активном состоянии, - напомнили в пресс-службе СУ СК по региону.

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