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Происшествия18 августа 2022 12:03

Бывшего замначальника саратовского ГУВД Николая Межуева оставили под стражей

Наталия Калинина

Бывшего замначальника саратовского ГУВД Николая Межуева оставили под стражей. Такое решение принял Саратовский областной суд.

Межуев будет находиться под стражей по 5 октября 2022 года. Напомним, бывшего сотрудника областного филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России подозревают в том, что в период с 2017 по 2022 год он направлял обратившихся в филиал иностранных граждан для получения платных услуг в сфере миграции в организацию, где им в обход закона оформляли документы, позволяющие проживать в России.

В июле этого года бывшего полицейского отправили в СИЗО.

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