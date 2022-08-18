Бывшего замначальника саратовского ГУВД Николая Межуева оставили под стражей. Такое решение принял Саратовский областной суд.

Межуев будет находиться под стражей по 5 октября 2022 года. Напомним, бывшего сотрудника областного филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России подозревают в том, что в период с 2017 по 2022 год он направлял обратившихся в филиал иностранных граждан для получения платных услуг в сфере миграции в организацию, где им в обход закона оформляли документы, позволяющие проживать в России.

В июле этого года бывшего полицейского отправили в СИЗО.

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