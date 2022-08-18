Фото: Архив КП

Вчера, 17 августа, в Саратове собаки напали на двух детей за день. СУ Ск по региону сообщает о начале проверки.

Первое нападение произошло утром возле дома 7 по улице Исаева. Бродячая собака укусила девятилетнего мальчика. У него зафиксированы раны левого предплечья и голени.

Вечером того же дня по адресу Мелиораторов, 20 бродячая собака укусила 10-летнего ребенка за левое бедро.

По результатам доследственной проверки будет принято решение.

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