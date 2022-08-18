фото: архив КП

Саратовца осудят за попытку подорвать людей гранатой в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Первый заместитель прокурора Саратовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Саратова. Расследованием установлено, что в ночь с 23 на 24 июля 2021 года рядом с домом № 73 «Е» по Ново-Астраханскому шоссе произошло ДТП с участием бывшего сотрудника правоохранительных органов, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

С обвинительным заключением уголовное дело направлено в Саратовский областной суд для рассмотрения по существу.

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