фото: архив КП
Саратовца осудят за попытку подорвать людей гранатой в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Первый заместитель прокурора Саратовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Саратова. Расследованием установлено, что в ночь с 23 на 24 июля 2021 года рядом с домом № 73 «Е» по Ново-Астраханскому шоссе произошло ДТП с участием бывшего сотрудника правоохранительных органов, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
С обвинительным заключением уголовное дело направлено в Саратовский областной суд для рассмотрения по существу.
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