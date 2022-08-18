Жительница Балаково ночью нашла труп мужчины в реке

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 17 августа, жительница Балаково нашла труп мужчины в реке, об этом сообщили в СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, тело было обнаружено ночью в воде водоема у дома 22/3 по Ивановскому шоссе. Местная жительница сообщила о нем в правоохранительные органы. Сотрудники службы спасения доставили на берег тело мужчины на вид ему около 40 лет.

Повреждений на теле мужчины не обнаружено. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.