Петровский вор-рецидивист будет ждать суда под стражей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 32-летний ранее неоднократно судимый житель Петровска 12 июля путем взлома проник в частный дом, откуда похитил сварочный аппарат. На этом рецидивист не остановился, и 31 июля взломал замок на воротах гаража одной из местных школ и вытащил тахограф из школьного автобуса, материальный ущерб оценивается в 40 тысяч рублей.

Уже в августе обвиняемый совершил хищение из гаража, сумма ущерба не уточняется.

Суд заключил обвиняемого под стражу.

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