Фото: СУ СК - Саратов

Жителя Балаково забили битой и сбросили в реку. Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве, они дают показания.

Перед судом предстанут трое мужчин в возрасте 30, 37, 40, а также 49 лет. Их обвиняют в убийстве 42-летнего мужчины. По данным следствия, вечером 31 августа 2021 года трое местных жителей распивали спиртное в одном из заведений Балаково. В ходе попойки мужчины вспомнили, что давно имеют претензии к общему 42-летнему знакомому. Один из них позвонил ему и договорился о встрече.

Вскоре компания встретилась с оппонентом во дворе одного из домов на улице Шевченко с общим 42-летним знакомым. Пьяные мужчины избили его и ударили его бейсбольной битой по голове. Пострадавший потерял сознание.

На этом злоумышленники не успокоились. К мужчинам присоединился их знакомый 49-летний таксист, который предложил положить избитого в багажник автомобиля и вывезти в район села Подсосенки. Там злоумышленники привязали к телу 42-летнего мужчины запасное автомобильное колесо и сбросили его в оросительный канал.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший захлебнулся. Благодаря работе сотрудников ОУР и сотрудников ППС МУ МВД России «Балаковское» по Саратовской области подозреваемые были уже скоро задержаны. Уголовное дело направлено в суд.

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