Жительницу Пугачева оштрафовали за фиктивную прописку двух граждан Узбекистана

Жительницу Пугачева оштрафовали за фиктивную прописку двух мигрантов, о чем сообщает прокуратура Саратовской области.
Суд вынес приговор 36-летней жительнице Пугачевского района. Она признана виновной в фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
8 сентября 2021 года женщина предоставила специалисту по вопросам миграции недостоверные сведения, на основании которых гражданин Узбекистана был зарегистрирован в жилье подсудимой. 22 июня 2022 года нарушительница вновь прописала у себя нелегала: гражданку Узбекистана была зарегистрирована в жилом помещении подсудимой.
Злоумышленница отделалась штрафом в 10 тысяч рублей.
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