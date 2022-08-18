фото: Избирком

Один из кандидатов в депутаты Саратовской областной думы выбыл из предвыборной гонки. Об этом стало известно в ходе заседания регионального избиркома.

Сегодня, 18 августа, прошло 232 заседание избирательной комиссии Саратовской области.

Одним из вопросов повестки дня стало исключение кандидата в депутаты Саратовской областной думы седьмого созыва от партии «Коммунисты России» Александре Гладникове на основании заявления.

Гладников шел первым номером в региональной части № 3 областного списка. Причина решения кандидата не сообщалась.

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