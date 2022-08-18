Роман Бусаргин рассказал о строительстве онкоцентра в Саратовской области

Встреча с онкологом

Роман Бусаргин встретился с главным внештатным специалистом-онкологом Департамента здравоохранения Москвы Игорем Хатьковым и обсудил строительство онкоцентра в Саратовской области.

- Для Саратовской области тема онкологии, несмотря на снижение смертности, остается актуальной, - отметил Бусаргин. Руководители обсудили вопросы строительства современного онкологического центра в Саратове, дальнейшего развития отрасли.

Игорь Хатьков отметил положительную динамику развития медицины и высокий уровень подготовки специалистов в регионе. Федеральный специалист проведет ряд встреч с ректором и преподавателями СГМУ, врачами медучреждений. Завтра в Петровской районной больнице в «День здоровья» онколог вместе со специалистами ведущих клиник области проведет прием граждан.

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