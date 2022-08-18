Гроза Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вчера, 17 августа, в Энгельсе молния попала в дом и устроила пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о возгорании поступило в 10.44. Горел частный дом на улице Энгельс-8. Площадь очага составила 2 квадратных метра. Загорание произошло в кухне.

Причина пожара устанавливается, специалисты предполагают, что его причиной стал удар молнии. Выезжали на место 2 пожарных расчета, он был ликвидирован до их прибытия.

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