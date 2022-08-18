фото: Архив КП

В Саратовской области 575 работникам задерживают зарплату. Об этом сообщает Саратовстат.

По статистике ведомства, организации Саратовской области задолжали зарплату 575 работникам. По состоянию на 1 августа 2022 года просроченная задолженность по заработной плате по представленным отчетам наблюдаемого круга организаций в Саратовской области составила 13,7 млн рублей.

89 процентов от этой суммы - долги организаций, находящихся в процессе конкурсного производства.

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