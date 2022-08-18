фото: архив КП
В Саратове весь день не будет работать светофор. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Саратова.
Завтра, 19 августа, с 10.00 до завершения работ на подземных сетях ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» не будет работать светофор на пересечении улиц 2-я Садовая и Большая Садовая.
— При проезде перекрестка необходимо руководствоваться правилами дорожного движения, напоминают в администрации.
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