фото: Архив КП

В двух районах Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

По данным организации, для проведения ремонтных работ на городском водопроводе по адресу: Кавказский пр., 4, сегодня, 18 августа, ограничено холодное водоснабжение абонентов в периметре улиц 1-й Кавказский тупик - Пономарева - Кавказский пр. - Томская. Планируемое

Из-за аварийных работ по адресу пр. 50 лет Октября, 71, также ограничена подача холодной воды абонентам в границах улиц: Деловая - Вишневая - 50 лет Октября - Тверская.

В Заводском районе воду вернут к 20:00, а в Ленинском - к 18:00.

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