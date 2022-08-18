Константин Муренин

Скончался бывший первый секретарь обкома КПСС Константин Муренин.

Константин Платонович Муренин родился 5 августа 1935 в селе Макарово Ртищевского района. Народный депутат РФ (1990-1993), входил в состав фракции «Коммунисты России». Окончил Саратовский политехнический институт в 1959 году. Кандидат экономических наук. С 1960 года трудился на комсомольской и партийной работе в Саратове.

В 1958-1960 гг работал инженером-технологом на номерном (оборонном) заводе в Саратове. С 1960 по 1962 - секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ Саратова, второй секретарь Саратовского горкома. В 1972-1976 гг. - заместитель председателя исполкома Саратовского областного Совета. В 1976-1989 гг. - секретарь Саратовского обкома КПСС. В 1989-1991 гг - первый секретарь Саратовского обкома КПСС. В 1990-1991 гг. - председатель Саратовского областного Совета.

Член партии с 1960 года. В 1991-1993 гг. - народный депутат РФ. В 1993-1995 гг. - директор предприятия «Автодор» в Саратове. С 1994 года - начальник регионального отдела Фонда содействия развитию малых форм в научно-технической сфере (Москва). Был заместителем начальника проектно-ремонтно-строительного объединения «Саратовавтодор». Избирался депутатом Саратовского областного Совета.

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