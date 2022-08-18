кадр из телеграм-канала Романа Бусаргина

В Саратовской области объявлен конкурс на проектирование южного обхода Саратова. Об этом врио главы региона рассказал в своем телеграм-канале.

Саратовскую область с рабочим визитом посетил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Вместе с Романом Бусаргиным Новиков обсудил реализацию различных проектов. Самый масштабный из них, безусловно, - южный обход Саратова со строительством нового моста через Волгу. В настоящее время объявлен аукцион на проектирование, специалисты выбрали месторасположение трассы и мостового перехода. Есть примерное техническое решение по типу сооружения.

— Процесс проектирования таких крупных объектов достаточно длительный. Нужно учесть множество деталей и просчитать все риски. Огромную поддержку региону в этом вопросе оказывает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Впереди много работы. Чтобы добиться финансирования, проект нужно отстоять на федеральном уровне. Будем это делать совместно с депутатами, которые представляют регион в Государственной думе, — заявил врио губернатора области.

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